"Пьяная все время": скандальная Борисова резко высказалась о Волочковой

Российская телеведущая Дана Борисова заявила, что у балерины Анастасии Волочковой алкогольная зависимость.

Об этом знаменитость рассказала в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

Дана Борисова vladtime.ru

"Она меня терпеть не может. Я считаю, что у Насти алкогольная зависимость. Ее надо срочно спасать и помогать. У нее проблемы с алкоголем. Вы видели, как она на шоу ходит? Она пьяная там все время. Ее поведение сейчас очень мое напоминает, которое было несколько лет назад. Она сидит дома и почти никуда не выходит", – говорит Борисова.

Анастасия Волочкова starhit.ru

Также Дана вспомнила о случае, который произошел на одном из шоу:

"В какой-то момент ко мне подошли организаторы шоу и попросили уйти. Причем заплатили гонорар. Я спросила, почему я должна уйти. Мне ответили: "Просто встаньте и уйдите. Там Анастасия Волочкова бьется головой в соседней гримерке". Волочкова сказала организаторам: "Или я, или она". Я встала и ушла, потому что умнее".

Дана Борисова clutch.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анастасия Волочкова публично унизила Ксению Собчак. В частности, балерина отреагировала на слова телеведущей, которая упрекнула ее в эксплуатировании шпагатов в соцсетях.

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