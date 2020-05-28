"Пьяная упала и покатилась по сцене": Гузеева призналась в проблемах с алкоголем

Российская актриса и ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева рассказала, что, когда-то у нее были проблемы с алкоголем, и однажды она вышла на сцену пьяная.

Об этом случае звезда вспомнила во время одного из выпусков "Давай поженимся".

Лариса Гузеева joinfo.ua

"Один раз в жизни я играла спектакль очень нетрезвая. И думаю: "Дай-ка я упаду". И я упала, и покатилась по сцене, и мне было так хорошо, и я какую-то отсебятину стала нести… И я вижу какое-то напряжение, но про себя думаю: "Я гениально играю"! И я что-то там руки заламывала, думала, что я Сара Бернар. Мы себя не видим в этом состоянии! Я сорвала спектакль", – вспоминает Гузеева.

Лариса Гузеева kino-teatr.ru

По словам актрисы, ее спас сын Георгий. Однажды она случайно услышала комментарий парня, который сказал "Сама бухает и курит, а меня учит!" После этого, по словам Ларисы, она тут же погасила сигарету и прекратила злоупотреблять алкоголем навсегда.

Лариса Гузеева с сыном vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская телеведущая Лариса Гузеева резко ответила своей подписчице в соцсетях на замечание о грязных окнах.