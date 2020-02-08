Пьяная Самбурская объяснила, почему не покажет попу в Instagram

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская выпила бокал шампанского во время процедуры по уменьшению жира на попе и дала пару советов своим подписчицам.
В сторис своего Instagram-аккаунта она предстала перед публикой лежа на кушетке с бокалом игристого.
"Я пришла уменьшать пятую точку, и мне здесь немножко подлили. Бросание мужчиной это не повод для того, чтобы не похудеть", - советует актриса.
Также она рассказала, что в салоне, где идет процедура, "наливают" и заявила, что прикрыта простыней, так как "считает некорректным показывать свою задницу".
"Даже пьяная, береги ж*пу от глаз людских", - добавила Самбурская.
Как сообщалось ранее, Настасья Самбурская заявила, что ее бросили, и вдруг нарвалась на грубый совет.
Кроме того, она рассказала подписчицам, что делать в случае измены.
Читайте также:
Посверкав пышной грудью, Самбурская поразила всех своими глазами
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!