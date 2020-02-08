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9 февраля • обновлено в 03:03
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Пьяная Самбурская объяснила, почему не покажет попу в Instagram

1.3т
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Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская выпила бокал шампанского во время процедуры по уменьшению жира на попе и дала пару советов своим подписчицам.

В сторис своего Instagram-аккаунта она предстала перед публикой лежа на кушетке с бокалом игристого.

Пьяная Самбурская объяснила, почему не покажет попу в Instagram

"Я пришла уменьшать пятую точку, и мне здесь немножко подлили. Бросание мужчиной это не повод для того, чтобы не похудеть", - советует актриса.

Также она рассказала, что в салоне, где идет процедура, "наливают" и заявила, что прикрыта простыней, так как "считает некорректным показывать свою задницу".

Пьяная Самбурская объяснила, почему не покажет попу в Instagram

"Даже пьяная, береги ж*пу от глаз людских", - добавила Самбурская.

Как сообщалось ранее, Настасья Самбурская заявила, что ее бросили, и вдруг нарвалась на грубый совет.

Кроме того, она рассказала подписчицам, что делать в случае измены.

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