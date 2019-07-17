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"Пьяная что ли!" Лобода озадачила сеть своим пением

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет в России, вызвала в сети недоумение пением.

Артистка собрала свой первый стадион в Нижнем Новгороде и решила показать, что остается после концерта (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Не напелась после двухчасового концерта", – подписала Лобода под видео, на котором уставшая идет по стадиону и начинает невнятно и быстро напевать на камеру.

Светлана Лобода в Нижнем Новгороде

Светлана Лобода в Нижнем Новгороде

instagram/lobodaofficial

"Пьяная что ли!", "Просто напилась и отмахнула", "Поет всю жизнь, а хочет за два часа напиться", – написали в комментариях, на один из которых артистка ответила недовольным смайликом.

"Пьяная что ли!" Лобода озадачила сеть своим пением
"Пьяная что ли!" Лобода озадачила сеть своим пением
"Пьяная что ли!" Лобода озадачила сеть своим пением

Многие пользователи поздравили Лободу с первым большим успехом, пожелав ей собрать еще ни один стадион. Но нашлись и те, кто услышал ее выступление вживую, и оно оставило не лучшие впечатления.

"Ужасное выступление, звук отстой, уважение к публике", "Сепар Лобода", "Какое красивое видео, и какой тухлый концерт был. Вот что значит мастерство съемки", – отреагировали в комментариях.

"Пьяная что ли!" Лобода озадачила сеть своим пением
"Пьяная что ли!" Лобода озадачила сеть своим пением
"Пьяная что ли!" Лобода озадачила сеть своим пением

Как сообщал OBOZREVATEL, до концерта в Нижнем Новгороде Лобода поделилась серией снимков в топе и облегающих легенсах, продемонстрировав стройную фигуру.

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Персона
Светлана Лобода
Место
Россия Нижний Новгород
Теги
шоу-бизнес концерт музыка
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