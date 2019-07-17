"Пьяная что ли!" Лобода озадачила сеть своим пением

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет в России, вызвала в сети недоумение пением.

Артистка собрала свой первый стадион в Нижнем Новгороде и решила показать, что остается после концерта (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Не напелась после двухчасового концерта", – подписала Лобода под видео, на котором уставшая идет по стадиону и начинает невнятно и быстро напевать на камеру.

Светлана Лобода в Нижнем Новгороде instagram/lobodaofficial

"Пьяная что ли!", "Просто напилась и отмахнула", "Поет всю жизнь, а хочет за два часа напиться", – написали в комментариях, на один из которых артистка ответила недовольным смайликом.

Многие пользователи поздравили Лободу с первым большим успехом, пожелав ей собрать еще ни один стадион. Но нашлись и те, кто услышал ее выступление вживую, и оно оставило не лучшие впечатления.

"Ужасное выступление, звук отстой, уважение к публике", "Сепар Лобода", "Какое красивое видео, и какой тухлый концерт был. Вот что значит мастерство съемки", – отреагировали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, до концерта в Нижнем Новгороде Лобода поделилась серией снимков в топе и облегающих легенсах, продемонстрировав стройную фигуру.

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