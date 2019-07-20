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"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

3.6т Читать материал на украинском

Украинская певица Вера Брежнева, которая переехала в Россию, опубликовала новое откровенное фото, чем вызвала споры пользователей сети.

На ее странице в Instagram появился снимок в черном купальнике. При этом артистка вскарабкалась на ограждение и позировала, сидя на небольшой колонне.

С помощью хештегов Брежнева написала: "Стеснение пропало, градус повышен, завтра все ближе..."

Вера Брежнева

Вера Брежнева

instagram.com/ververa

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"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

Поклонники певицы сделали множество комплиментов ее фигуре, однако часть пользователей раскритиковала женщину за чрезмерную вульгарность.

"Пьяная что ли?" "Вера, может, совсем снимешь все? А что, здорово будет", "Уже не знает, на кого залезть", "Где шея?" "Вульгарно. Отписываюсь от вас", – пишут в комментариях.

Отметим, за два часа после публикации пост певицы собрал более 133 тысяч лайков.

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"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

Скриншот

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

Скриншот

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

Скриншот

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

Скриншот

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

Скриншот

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

Скриншот

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

Скриншот

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

Скриншот

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

Скриншот

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

Скриншот

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

Скриншот

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

Скриншот

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фотографии, которые Брежнева публиковала в Instagram:

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

"Пьяная что ли?!" Брежнева взбудоражила пошлым фото

instagram.com/ververa

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе.

Кроме того, певицу пристыдили за дерзкий внешний вид на фото, где она позирует на фоне роскошного красного авто.

Ранее Брежнева отреагировала на "измену" Костантина Меладзе. Она удивилась тому, как ее муж успевает "нырять в бюст" блондинки и при этом снимать клипы своей жене.

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Персона
Вера Брежнева
Теги
шоу-бизнес Красота фотографии Instagram
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Галушка она и в России галушка.
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