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7 октября • обновлено в 00:31
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Путину – 67: как выглядят двойники президента России

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В понедельник, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 67 лет.

На просторах интернета уже очень давно бытует мнение, что его уже нет в живых, а должность главы Кремля занимают многочисленные двойники. Также некоторые предполагают, что настоящий Путин живет где-то на Западе. OBOZREVATEL собрал несколько снимков, на которых можно заметить различия.

Путин в молодости и в наше время

Путин в молодости и в наше время

Стоит отметить, что подменять погибшего лидера двойником было обычным делом в Византии и в средневековой Японии. И в наше время это явление – весьма востребованное. В частности, президенты пользуются услугами "клонов" в целях безопасности.

Двойники Путина

Двойники Путина

Эксперты уже неоднократно замечали, что у Путина различаются мочки ушей, подбородок, линия роста волос, отличаются границы бровей. И если форму лица еще можно объяснить хирургическими процедурами, ботоксом и прочими вмешательствами, то другие нюансы являются весьма подозрительными.

Путину – 67: как выглядят двойники президента России

Еще один момент во внешности президента РФ – родинка телесного цвета на левой щеке. Многие уверены, что она сместилась ближе к уху, хотя этот момент заметить могут не все.

Путину – 67: как выглядят двойники президента России

Двойники Путина – о каких известно (таблица ниже)

Более того, в сети даже есть таблица двойников Путина, где утверждается, что их всего шесть, хотя за последние годы их количество могла и возрасти.

Владимир Путин — 2003 год

Владимир Путин — 2003 год

Двойники - вырезка из газеты

Двойники - вырезка из газеты

У "оригинала" – подвижные губы, миндалевидные глаза. Есть также "Говорун", который якобы озвучивал президента в 2013-2015 годы. "Удмурта" называют самой неудачной подделкой Путина.

"Удмурт" - двойник Путина

"Удмурт" - двойник Путина

Еще одного двойника обозвали "Кучмой" – обладатель пухлого подбородка, появился в Санкт-Петербурге 16 марта 2015 года на встрече с президентом Киргизии. Еще его подловили на дрыгающихся ногах.

Двойники Путина

Двойники Путина

pinterest

Еще один – "Дипломат" был замечен 5 марта 2015 года на встрече с премьер-министром Италии. Говорят, что у него моложавый подбородок.

"Дипломат" на встрече с Маттео Ренци (2015 год)

"Дипломат" на встрече с Маттео Ренци (2015 год)

Пресс-служба Кремля

"Банкетный" дублер часто якобы используется для рукопожатий и всевозможных репортажей. И "Синяк" считается неудачным двойником президента РФ. После дебюта в 2010 году не появлялся на публике.

Молодой Путин и в 2017 году

Молодой Путин и в 2017 году

"Банкетный"

"Банкетный"

Путину – 67: как выглядят двойники президента России

Кто сейчас управляет Россией, двойник Путина или нет, решайте сами!

Как писал OBOZREVATEL, в последнее время в сети часто обсуждают тему о "двойниках" Путина. Так, заподозрили, что не Путин, а его "двойник" был на одной из встреч с президентом Турции.

"Двойника" заподозрили и в фото с поездки Путина в Ижевск (Россия). А в сентябре российский журналист Леонид Радзиховский внезапно заявил о том, что у Путина нет двойников.

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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
До сих пор неизвестно, существуют ли в природе умные xoxлы
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Говорят сейчас вместо зеленского в украине двойник, а настоящий зеленский остался в америке и по вечерам развлекает конгресс игрой на рояле)
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