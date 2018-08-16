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СпортLady

Путин собрался на частную свадьбу в Австрию: что известно про невесту

4.6тЧитать новость на украинском

Президент РФ Владимир Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Невеста пригласила Путина лично.

53-летняя Кнайсль выходит замуж за 54-летнего предпринимателя Вольфганга Мейлингера. Что известно про невесту рассказывает OBOZREVATEL.

Карин Кнайсль - австрийский дипломат, журналист и политик, министр иностранных дел Австрии с 2017 года.

Также, женщина является вице-президентом Австрийского общества политических исследований STRATEG. С 2011 по 2015 год она состояла в совете Уистлебинг Австрии.

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Кайсиль - приглашенный лектор Академии национальной обороны, Военной академии в Винкр-Нойштадте и университетах Ливана, в том числе франкоязычного университета Сент-Джозеф в Бейруте.

Как ранее OBOZREVATEL, тайную свадьбу экс-"прокурора" аннексированного Россией Крыма, так называемой "крымской няши" Натальи Поклонской жестко высмеяли в сети.

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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Там єтого гадениша и нужно брать..
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