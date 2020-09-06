Путин с Ургантом прокатились на 'аурусе' и обменялись шутками. Видео

Комик показал юмористическое видео с президентом России. Скрин с ролика

Телеведущий Иван Ургант опубликовал шуточный ролик, в котором он "покатался" на машине до Останкино c президентом России Владимиром Путиным.

Благодаря монтажу возле Владимира Путина на пассажирском сидении "ауруса" оказался Иван Ургант. Для видео были взяты кадры из августовской поездки главы государства во время открытия новых участков трассы "Таврида" в Крыму.

На видео видно, как вопросы и замечания Урганта подогнали под реплики Путина.

Во время движения автомобиля ведущий рассказал президенту несколько шуток: про американского лидера Дональда Трампа, а также про доллар и рубль. А в конце видео комик попросил Путина выпустить его на ходу около телецентра.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ургант спародировал Лукашенко с оружием и в бронежилете. Смотрите курьезное видео.

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