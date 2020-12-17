Путин резко ответил Шнурову на вопрос о Трампе и назвал это провокацией

София Ковнир Люди 13:15, 17.12.2020 Обновлено: 13:42, 17.12.2020

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров принял участие в большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Он поинтересовался, как жителям страны жить без ненормативной лексики, и почему российские хакеры не помогли избраться 45-му президенту США Дональду Трампу.

Также артист спросил, на какую должность теперь рассчитывать пока еще действующему главе государства, и сможет ли РФ приютить его, если он попросит политического убежища. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямой трансляции пресс-конференции на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, Путин посоветовал Шнурову обратиться к известным фильмам – к классике советского кинематографа, когда "при падении батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику".

Сергей Шнуров
Скриншот

По словам президента, русский язык – достаточно богат, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли.

После этого глава государства сказал, что вопрос про Трампа – это провокация. Он заявил, что российские хакеры не помогали избираться президенту США и не вмешивались во внутренние дела.

"Это все домыслы и поводы для того, чтобы испортить отношения между Россией и США. Повод для того, чтобы не признать легитимность Трампа. В этом смысле российско-американские отношения стали заложниками внутренней политики США", – сказал Путин.

Президент надеется, что новый избранный президент Джо Байден решит часть проблем.

Владимир Путин
Скриншот

Он добавил, что сейчас Трампу нет необходимости искать другую должность, так как у него большая поддержка, и он не собирается уходить из политической жизни своей страны.

  • Напомним, Сергей Шнуров – российский рок-музыкант, поэт, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп "Ленинград" и "Рубль". Также генеральный продюсер телеканала RTVi, сопредседатель "Партии Роста".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин назвал отравление ядом "Новичок" оппозиционера Алексея Навального "легализацией" американских спецслужб.

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