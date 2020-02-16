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16 февраля • обновлено в 09:48
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"Путин приедет, я очень боюсь": на росТВ высмеяли Зеленского. Видео

1.4т
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Команда российского КВН "Юра" показала пародию на украинского президента Владимира Зеленского и его супругу Елену.

Видео появилось на официальном канале КВН на YouTube 15 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Путин приедет, я очень боюсь": на росТВ высмеяли Зеленского. Видео

кадр из видео

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Так, в миниатюре показаны Владимир и Елена Зеленские за 10 минут до начала очень важного мероприятия:

"Лена, я не знаю, что надеть. Давай я надену бабочку?", – интересуется у супруги "Зеленский".

На что "Елена" ему отвечает:

"Вовочка, если ты наденешь бабочку, люди подумают, что ты ведущий этого мероприятия".

"Путин приедет, я очень боюсь": на росТВ высмеяли Зеленского. Видео

кадр из видео

Затем "президент" предлагает, чтобы с выбором галстука ему помогли определиться пользователи в Instagram. Однако его супруга отмечает:

"Вовочка, я боюсь, если дать народу еще раз выбрать, может, уже и не ты поедешь".

"Путин приедет, я очень боюсь": на росТВ высмеяли Зеленского. Видео

кадр из видео

После чего на сцене появляется "министр обороны Украины", который заявляет, что не хочет ехать на мероприятие: "Давайте никуда не поедем. Там может Путин приедет, я очень боюсь".

"Андрей, ты министр обороны", – реагирует "Зеленский".

"Но в первую очередь я стендапер", – ответил "министр обороны".

"Путин приедет, я очень боюсь": на росТВ высмеяли Зеленского. Видео

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что команда КВН "Сборная Татнефти" показала в своем выступлении пародию на нового премьер-министра России Михаила Мишустина, пошутив о его способностях и сравнив с предшественником Дмитрием Медведевым.

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Автор
Анна Михно
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очень точная миниатюра.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Президента клоуна осмеяли бывшие коллеги. Какая неожиданность, правда?
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