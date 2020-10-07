Путин празднует 68-летие: что известно о его дочерях и как они выглядят

Президент России Владимир Путин в среду, 7 октября, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 68 лет.

Частная жизнь Путина всегда была тайной для общественности – он тщательно скрывает информацию о собственной семье. Известно, что Путин разведен со своей супругой Людмилой, с которой в браке прожил более 30 лет. У него есть две дочери – Мария и Екатерина, обе живут под другими фамилиями и публично отрицают родство с главой РФ. О том, как выглядят и где сейчас живут дочки Владимира Путина – читайте на OBOZREVATEL.

Владимир Путин с дочками. Яндекс Дзен

Дочки Путина: почему эта тема является табу

Так, у президента России официально есть две дочери от первого брака с Людмилой Путиной (Шкребневой). Старшая дочка Мария родилась в 1985 году в Ленинграде, а младшая Екатерина – в 1986-м в ГДР (город Дрезден). Обе девочки названы в честь бабушек. Мария Ивановна Шеломова – это мать Владимира Путина, а Екатерина Тихоновна Шкребнева – мама Людмилы Путиной.

Владимир Путин с женой Людмилой и дочерьми. Яндекс Дзен

Никто в мире доподлинно не знает, где в настоящий момент проживают дочери Владимира Путина, имеют ли свои семьи и кем работают. На этот счет существует множество журналистских расследований, которые не были официально подтверждены или опровергнуты. В 2015 году на своей ежегодной конференции Путин отказался рассказывать о семье, подчеркнув, что делает это в целях безопасности.

Дочки Владимира Путина. Яндекс Дзен

Мария Воронцова

По информации российских СМИ, старшая дочка президента РФ Мария Путина тщательно избегает публичности. Она несколько раз меняла фамилию и все свои документы четырежды, однако общественности известны лишь две из них – Воронцова и Фаассен. По специальности Мария – медик.

Как выглядит старшая дочь Путина Мария. РБК

В начале 2010-х годов Мария якобы вышла замуж за голландского бизнесмена Йоррита Фаассена. Молодые люди познакомились в Москве, когда мужчина работал в руководстве Газпромбанка. СМИ неоднократно распространяли информацию, что Воронцова-Фаассен после свадьбы уехала из России в Нидерланды, 15 августа 2012 года она родила сына. В 2017 году в одном из интервью президент РФ и сам признался, что стал дедушкой. На вопрос, играет ли он со своим внуком, Путин ответил: "К сожалению, очень редко".

Мария Путина: как она выглядит сейчас. Irma Stream

В середине 2019 года старшая дочь президента РФ в качестве спикера появилась в сюжете федерального телеканала "Россия-1" о строительстве в Ленинградской области инновационного онкологического центра. Марию Воронцову представили как детского эндокринолога и члена Совета директоров АО "НОМЕКО" ("Новая медицинская компания").

Мария Путина сменила фамилию на Воронцову. ВВС

Екатерина Тихонова

Младшая дочь Путина Катерина, которая носит фамилию Тихонова, родилась 31 августа 1986 года. Она живет и работает в Москве – занимает должность директора фонда "Иннопрактика", который отвечает за разработку концепции научно-технологической долины МГУ.

На сайте МГУ говорится, что Тихонова входит в ученый совет университета наряду с академиками и докторами наук. Область научных интересов Тихоновой – создание математической модели афферентного первичного нейрона вестибулярного аппарата.

Екатерина Тихонова – младшая дочь Путина. Сплетник

Также Екатерина известна как профессиональная спортсменка-акробатка. На ее счету участие в чемпионатах России, Европы и мира. В 2016 году в паре с Дмитрием Алексеевым она выиграла Кубок России по акробатическому рок-н-роллу.

Как выглядит Екатерина Путина. Комсомольская правда

В феврале 2013 года Екатерина вышла замуж за бизнесмена Кирилла Шамалова. Его отец долгие годы поддерживал тесные дружеские отношения с Путиным. Свадьба прошла скромно на питерском горнолыжном курорте "Игора". На торжество были приглашены всего 100 человек. Оно строго охранялось от глаз посторонних, поэтому при входе гостей просили сдать смартфоны и любые гаджеты.

Екатерина Путина активно занималась спортом. GlobalSib

В январе 2018 года Екатерина Тихонова и Кирилл Шамалов развелись. В мае 2019 года младшая дочь Путина защитила диссертацию на базе МГУ и стала кандидатом физико-математических наук. Научное исследование посвящено расчету математических моделей коррекции зрения в экстремальных условиях.

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