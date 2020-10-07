Путин празднует 68-летие: что известно о его дочерях и как они выглядят

Президент России Владимир Путин в среду, 7 октября, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 68 лет.

Частная жизнь Путина всегда была тайной для общественности – он тщательно скрывает информацию о собственной семье. Известно, что Путин разведен со своей супругой Людмилой, с которой в браке прожил более 30 лет. У него есть две дочери – Мария и Екатерина, обе живут под другими фамилиями и публично отрицают родство с главой РФ. О том, как выглядят и где сейчас живут дочки Владимира Путина – читайте на OBOZREVATEL.

Дочки Путина: почему эта тема является табу

Так, у президента России официально есть две дочери от первого брака с Людмилой Путиной (Шкребневой). Старшая дочка Мария родилась в 1985 году в Ленинграде, а младшая Екатерина – в 1986-м в ГДР (город Дрезден). Обе девочки названы в честь бабушек. Мария Ивановна Шеломова – это мать Владимира Путина, а Екатерина Тихоновна Шкребнева – мама Людмилы Путиной.

Никто в мире доподлинно не знает, где в настоящий момент проживают дочери Владимира Путина, имеют ли свои семьи и кем работают. На этот счет существует множество журналистских расследований, которые не были официально подтверждены или опровергнуты. В 2015 году на своей ежегодной конференции Путин отказался рассказывать о семье, подчеркнув, что делает это в целях безопасности.

Мария Воронцова

По информации российских СМИ, старшая дочка президента РФ Мария Путина тщательно избегает публичности. Она несколько раз меняла фамилию и все свои документы четырежды, однако общественности известны лишь две из них – Воронцова и Фаассен. По специальности Мария – медик.

В начале 2010-х годов Мария якобы вышла замуж за голландского бизнесмена Йоррита Фаассена. Молодые люди познакомились в Москве, когда мужчина работал в руководстве Газпромбанка. СМИ неоднократно распространяли информацию, что Воронцова-Фаассен после свадьбы уехала из России в Нидерланды, 15 августа 2012 года она родила сына. В 2017 году в одном из интервью президент РФ и сам признался, что стал дедушкой. На вопрос, играет ли он со своим внуком, Путин ответил: "К сожалению, очень редко".

В середине 2019 года старшая дочь президента РФ в качестве спикера появилась в сюжете федерального телеканала "Россия-1" о строительстве в Ленинградской области инновационного онкологического центра. Марию Воронцову представили как детского эндокринолога и члена Совета директоров АО "НОМЕКО" ("Новая медицинская компания").

Екатерина Тихонова

Младшая дочь Путина Катерина, которая носит фамилию Тихонова, родилась 31 августа 1986 года. Она живет и работает в Москве – занимает должность директора фонда "Иннопрактика", который отвечает за разработку концепции научно-технологической долины МГУ.

На сайте МГУ говорится, что Тихонова входит в ученый совет университета наряду с академиками и докторами наук. Область научных интересов Тихоновой – создание математической модели афферентного первичного нейрона вестибулярного аппарата.

Также Екатерина известна как профессиональная спортсменка-акробатка. На ее счету участие в чемпионатах России, Европы и мира. В 2016 году в паре с Дмитрием Алексеевым она выиграла Кубок России по акробатическому рок-н-роллу.

В феврале 2013 года Екатерина вышла замуж за бизнесмена Кирилла Шамалова. Его отец долгие годы поддерживал тесные дружеские отношения с Путиным. Свадьба прошла скромно на питерском горнолыжном курорте "Игора". На торжество были приглашены всего 100 человек. Оно строго охранялось от глаз посторонних, поэтому при входе гостей просили сдать смартфоны и любые гаджеты.

В январе 2018 года Екатерина Тихонова и Кирилл Шамалов развелись. В мае 2019 года младшая дочь Путина защитила диссертацию на базе МГУ и стала кандидатом физико-математических наук. Научное исследование посвящено расчету математических моделей коррекции зрения в экстремальных условиях.

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-5 фото Путина, на которых его "подставили" с маленьким ростом. Смотрите также архивные фото дочерей Путина, которые недавно слили в сеть.