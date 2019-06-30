"Путин – мой враг!" Известная в Украине певица отказалась выступать в России

Грузинская певица и экс-судья украинского вокального шоу "Х-фактор" Нино Катамадзе отказалась от гастролей в России.

Такое решение вызвано массовыми протестами в Грузии, связанными с приглашением российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Об этом певица сообщила на своей странице в Facebook.

"Я всегда буду идти против насилия и несправедливости... и я всегда говорила, что Россия – оккупант, а Путин (президент России". – Ред.) – это враг моей страны, а значит, и мой враг!" – заявила Катамадзе.

Она извинилась перед слушателями за свое выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в России и сказала, что это было ее последним выступлением на территории этой страны.

Нино Катамадзе Facebook Nino Katamadze

"Хочу сказать тем молодым людям, которые 10 дней собираются на службу Родине: никогда в моем сердце не было измены Родине, никогда я не пела по-русски, никогда не принимала участия в профинансированном правительством (России) концерте, не принимала участия ни в одном Дне рождения русского политика", – подчеркнула Нино Катамадзе.

Как писал OBOZREVATEL, 20 апреля член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну протестов.

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