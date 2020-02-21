Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.

В связи с этим OBOZREVATEL решил узнать, что еще известно о новой министерской помощнице. А также сделал фотоподборку с Ириной, которую пользователи сети давно прозвали "секс-бомбой".

Ирина Волк Фото: spletnik.ru

Ирина Волк родилась в 1977 году в семье отца-художника и мамы-юриста. Она начала свою карьеру с Московской юридической академии МВД. Девушка делала обзоры для СМИ по финансовым махинациям в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями в Москве и привлекла внимание телевизионщиков.

Ирина Волк Фото: spletnik.ru

Ирина Волк Фото: spletnik.ru

С начала 2000-х Волк вела передачи "Вести. Дежурная часть", "Внимание: розыск" и "Экстренный вызов 112". Также начала писать детективы, основанные на богатом материале полиции, и даже получила награду "Щит и перо" от МВД РФ. К слову, как только девушка стала появляться на телеэкранах, в сети стали отмечать ее привлекательный внешний вид.

Ирина Волк Фото: spletnik.ru

Ирина Волк Фото: seldon.news

Ирина Волк Фото: spletnik.ru

"Ради того, чтобы видеть Ирину почаще, мы даже готовы совершить парочку экономических преступлений", – шутили поклонники в фанатских сообществах, сообщает Spletnik.

Ирина Волк Фото: peoples.ru

В 2011 году Волк стала главой пресс-службы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а 2016 года стала выступать как официальный представитель МВД.

Ирина Волк Фото: spletnik.ru

Ирина Волк Фото: spletnik.ru

Ирина Волк Фото: РБК

В перерывах между исполнением прямых обязанностей Ирина принимала участие в нескольких модных показах. В том числе она вышла на подиум в 2011 году вместе с Анастасией Волочковой в показе дизайнера Ольги Русан, с которой Волк связывает давняя дружба.

Ирина Волк Фото: spletnik.ru

Ольга Русан и Ирина Волк Фото: spletnik.ru

Отметим, что Ирина скрывает свою личную жизнь, но по информации СМИ, она замужем и имеет двух сыновей – Сергея и Филиппа. К слову, вся ее семья поддерживает активный образ жизни и регулярно катается на лыжах, коньках и велосипеде.

Ирина Волк Фото: spletnik.ru

Ирина Волк Фото: spletnik.ru

Ирина Волк Фото: spletnik.ru

Ирина Волк Фото: spletnik.ru

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото старшого офицер немецкой полиции Адриенны Колешар, которая прославилась в сети благодаря горячим снимкам, на которых демонстрировала свое спортивное тело. К слову, недавно женщина пожаловалась, что ее бросил бойфренд, с которым они были вместе около 10 лет.

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