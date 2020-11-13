Путин, Билли Айлиш и Трамп выдвинуты на престижную премию в номинации "Человек года"

София Ковнир Люди 16:25, 13.11.2020 Обновлено: 16:34, 13.11.2020

На сайте журнала "Time" стартовало голосование за "Человека года". Результат будет оглашен 10 декабря.

Так, среди номинантов оказалось создатели ТикТока и даже президент России Владимир Путин. Об этом стало известно OBOZREVATEL на сайте издания.

Так, в список входят следующие знаменитости:

  • Бейонсе;

  • Ариана Гранде;

  • Тейлор Свифт;

  • Канье Уэст;

  • Джо Байден;

  • Дональд Трамп;

  • Black Lives Matter;

  • Владимир Путин;

  • Всемирная организация здравоохранения;

  • Принц Гарри;

  • Меган Маркл;

  • Карди Би;

  • Саша Барон Коэн;

  • Джефф Безос;

  • BTS и BLACKPINK;

  • Марк Цукерберг;

  • Люди, которые рисковали жизнью во время пандемии.

На сайте журнала "Time" стартовало голосование за "Человека года"
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Как сообщал OBOZREVATEL, Билли Айлиш попала в "черный список" правительства США.

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