Путин, Билли Айлиш и Трамп выдвинуты на престижную премию в номинации "Человек года"
На сайте журнала "Time" стартовало голосование за "Человека года". Результат будет оглашен 10 декабря.
Так, среди номинантов оказалось создатели ТикТока и даже президент России Владимир Путин. Об этом стало известно OBOZREVATEL на сайте издания.
Так, в список входят следующие знаменитости:
Бейонсе;
Ариана Гранде;
Тейлор Свифт;
Канье Уэст;
Джо Байден;
Дональд Трамп;
Black Lives Matter;
Владимир Путин;
Всемирная организация здравоохранения;
Принц Гарри;
Меган Маркл;
Карди Би;
Саша Барон Коэн;
Джефф Безос;
BTS и BLACKPINK;
Марк Цукерберг;
Люди, которые рисковали жизнью во время пандемии.
Как сообщал OBOZREVATEL, Билли Айлиш попала в "черный список" правительства США.