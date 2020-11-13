Путин, Билли Айлиш и Трамп выдвинуты на престижную премию в номинации 'Человек года'

На сайте журнала "Time" стартовало голосование за "Человека года". Результат будет оглашен 10 декабря.

Так, среди номинантов оказалось создатели ТикТока и даже президент России Владимир Путин. Об этом стало известно OBOZREVATEL на сайте издания.

Так, в список входят следующие знаменитости:

Бейонсе;

Ариана Гранде;

Тейлор Свифт;

Канье Уэст;

Джо Байден;

Дональд Трамп;

Black Lives Matter;

Владимир Путин;

Всемирная организация здравоохранения;

Принц Гарри;

Меган Маркл;

Карди Би;

Саша Барон Коэн;

Джефф Безос;

BTS и BLACKPINK;

Марк Цукерберг;

Люди, которые рисковали жизнью во время пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Билли Айлиш попала в "черный список" правительства США.