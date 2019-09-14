"Пусть закончится война!" Мила Кунис сделала трогательное заявление об Украине

Американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис вместе с мужем, актером Эштоном Катчером посетила Украину и выступила на форуме YES в Киеве.

"Украина замечательная, я люблю эту страну. Пусть закончится война и все будет замечательно. Война закончится, вопрос только когда", – сказала она во время выступления, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В семилетнем возрасте звезда переехала с Украины в США, однако, как призналась Кунис, думала, что ее семья всего лишь будет жить на другой улице.

"Сначала поездом в Москву, а я никогда до этого не ездила на поезде. А когда я увидела афроамериканца, у меня как дар речи пропал... Родители говорили, что я каждый день плакала в Америке, но я этого не помню", – рассказала она.

Владимир и Елена Зеленские на встрече с Милой Кунис и Эштоном Катчером в Киеве facebook.com/zelenskiy95

Девушка добавила, что быстро выучила язык, и уже в 6-м классе начала заниматься актерством: "Меня не принимали на роли многократно. Но это не было катастрофой, я шла дальше".

"Я до сих пор думаю, что я бедная. До сих пор покупаю все на распродажах, имею какие-то купоны. Когда растешь в бедности, думаешь, что бедная всю жизнь", – призналась она.

Как писал OBOZREVATEL, 13 сентября форум YES завершился помпезной вечеринкой, на которую помимо политиков были приглашены звезды шоу-бизнеса.

На закрытой части форума также выступил "95 квартал". Были замечены актеры студии Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Великий.

Напомним, OBOZREVATEL внимательно следил за форумом YES в Киеве, где также выступил президент Украины Владимир Зеленский с рядом важнейших заявлений.

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