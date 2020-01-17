"Пусть всем будет хуже": Шнуров ярко высмеял нового премьера России

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих-наставление новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Видео, на котором артист читает стихотворение, он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Наставление новому премьеру от меня, как обывателя и тоже сочинителя для Лепса песен... в меру", – сказал в начале ролика певец.

Сергей Шнуров Instagram @shnurovs

"Пусть образование уничтожат,

Нам и медицина ни к чему.

И зарплату можно еще ниже,

Пусть всем будет несравненно хуже –

Речь же о России и престиже.

Я готов на пенсию хоть в 100 лет.

Сколько бы не пели, убеждали

Об одном мое сердечко колет:

В "Евровидении" давно не побеждали.

Соберемся же против евродряни,

Люди! Поднимайтесь, все, пора!

Русский гимн на конкурсе пусть грянет

И взлетят ушанки-шапочки Ура!"

В комментариях поклонники Шнурова принялись комментировать стих-наставление:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров жестко высказался о президенте России Владимире Путине. Он сделал это в своем произведении, которое опубликовал на личной странице в Instagram.

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