"Пусть всем будет хуже": Шнуров ярко высмеял нового премьера России

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих-наставление новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Видео, на котором артист читает стихотворение, он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Наставление новому премьеру от меня, как обывателя и тоже сочинителя для Лепса песен... в меру", – сказал в начале ролика певец.
Сергей Шнуров
Instagram @shnurovs
"Пусть образование уничтожат,
Нам и медицина ни к чему.
И зарплату можно еще ниже,
Пусть всем будет несравненно хуже –
Речь же о России и престиже.
Я готов на пенсию хоть в 100 лет.
Сколько бы не пели, убеждали
Об одном мое сердечко колет:
В "Евровидении" давно не побеждали.
Соберемся же против евродряни,
Люди! Поднимайтесь, все, пора!
Русский гимн на конкурсе пусть грянет
И взлетят ушанки-шапочки Ура!"
В комментариях поклонники Шнурова принялись комментировать стих-наставление:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров жестко высказался о президенте России Владимире Путине. Он сделал это в своем произведении, которое опубликовал на личной странице в Instagram.
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