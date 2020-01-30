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30 января • обновлено в 14:46
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"Пусть уничтожат": Алексей Щербаков сделал "каминг-аут"

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Российский комик Алексей Щербаков, который ранее прославился благодаря интервью Юрию Дудю, удивил своим отношением к жене.

Об этом он высказался в рамках разговора с журналистом.

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Отмечается, что Дудь спросил, как Щербаков относится к "пилоточникам" и, в частности, к куннилингусу.

Тот пояснил, что хорошо относится к своей жене и к этому виду оральных ласк, и "пусть уничтожат" его за это их противники.

"Ей понравилось, ты спросил потом? Я занимаюсь с женой любовью ради нее. А потом уже ради себя", - подчеркнул Щербаков.

Смотрите этот фрагмент интервью на 21:26:

Напомним, ранее Настя Каменских порадовала фетишистов видео.

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