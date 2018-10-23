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''Пусть унаследует лучшее'': в сети появилось фото новорожденного внука Добкина

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Дочь скандального украинского политика Михаила Добкина Алла показала фото своего новорожденного сына. Мальчика назвали Марком.

Снимок Алла Добкина разместила на своей странице в Instagram. Ребенок родился 22 октября в 15:55.

''Пусть унаследует лучшее'': в сети появилось фото новорожденного внука Добкина
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''Пусть унаследует лучшее'': в сети появилось фото новорожденного внука Добкина
''Пусть унаследует лучшее'': в сети появилось фото новорожденного внука Добкина

Пользователи сети поздравили новоиспеченную мать, пожелали ей здоровья и скорейшего восстановления.

''Пусть унаследует лучшее'': в сети появилось фото новорожденного внука Добкина
''Пусть унаследует лучшее'': в сети появилось фото новорожденного внука Добкина
''Пусть унаследует лучшее'': в сети появилось фото новорожденного внука Добкина
''Пусть унаследует лучшее'': в сети появилось фото новорожденного внука Добкина

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский певец, экс-солист группы "Smash" Влад Топалов, рассказал о первом свидании с Региной Тодоренко. По словам Топалова, во время свидания он очень сильно волновался.

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