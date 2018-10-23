''Пусть унаследует лучшее'': в сети появилось фото новорожденного внука Добкина

Дочь скандального украинского политика Михаила Добкина Алла показала фото своего новорожденного сына. Мальчика назвали Марком.

Снимок Алла Добкина разместила на своей странице в Instagram. Ребенок родился 22 октября в 15:55.

Пользователи сети поздравили новоиспеченную мать, пожелали ей здоровья и скорейшего восстановления.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский певец, экс-солист группы "Smash" Влад Топалов, рассказал о первом свидании с Региной Тодоренко. По словам Топалова, во время свидания он очень сильно волновался.