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"Пусть плачет Эдгар": Каминская показала пикантное фото в бассейне

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Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, поделилась пикантным фото. Так, артистка позировала в купальнике демонстрируя стройное тело.

Снимок Каминская разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Пусть плачет Эдгар": Каминская показала пикантное фото в бассейне
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"Ты что, Господи! Такая красивая!", "Нереальная красотка", "Красивая", "Пусть плачет Эдгар", - пишут в сети поклонники артистки.

"Пусть плачет Эдгар": Каминская показала пикантное фото в бассейне
"Пусть плачет Эдгар": Каминская показала пикантное фото в бассейне
"Пусть плачет Эдгар": Каминская показала пикантное фото в бассейне

Отметим, что певица часто радует поклонников соблазнительными фото.

Good night 😴😘

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каминская порадовала поклонников соблазнительным фото в леопардовом купальнике, взбудоражив сеть.

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Персона
Слава Каминская
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
это обложка. а вот муж знает какая она изнутри. как в фигуральном так и в физическом понимании)
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