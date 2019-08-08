"Пусть плачет Эдгар": Каминская показала пикантное фото в бассейне

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, поделилась пикантным фото. Так, артистка позировала в купальнике демонстрируя стройное тело.

Снимок Каминская разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Ты что, Господи! Такая красивая!", "Нереальная красотка", "Красивая", "Пусть плачет Эдгар", - пишут в сети поклонники артистки.

Отметим, что певица часто радует поклонников соблазнительными фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каминская порадовала поклонников соблазнительным фото в леопардовом купальнике, взбудоражив сеть.

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