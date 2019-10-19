Главная Новости
20 октября • обновлено в 03:15
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Пушка": "русская Кардашьян" в прозрачной сетке возбудила поклонников

839 Читать материал на украинском

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", порадовала поклонников пикантными снимками.

Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В частности, она продемонстрировала пышные формы в крохотном бикини из сетки, дополнив образ чулками и болеро.

Анастасия Квитко в сетке

Анастасия Квитко в сетке

instagram/anastasiya_kvitko

Многочисленные поклонники Квитко, которых насчитывается свыше 10 миллионов, пришли в восторг от публикации модели. В комментариях они оставили восхищенные отзывы от ее тела.

Новости
"Секси!" Дорофеева завела сеть голыми ягодицами
Анастасия Квитко в чулках - пикантные фото

Анастасия Квитко в чулках - пикантные фото

instagram/anastasiya_kvitko

"Пушка", "Великолепная", "Восхитительная", "О мой Бог", "Настя, в сеточке шикарно выглядишь", "Ты всегда будешь красивой", – отреагировали поклонники.

Анастасия Квитко - вид сзади

Анастасия Квитко - вид сзади

instagram/anastasiya_kvitko

"Пушка": "русская Кардашьян" в прозрачной сетке возбудила поклонников
"Пушка": "русская Кардашьян" в прозрачной сетке возбудила поклонников
"Пушка": "русская Кардашьян" в прозрачной сетке возбудила поклонников
"Пушка": "русская Кардашьян" в прозрачной сетке возбудила поклонников
"Пушка": "русская Кардашьян" в прозрачной сетке возбудила поклонников
Анастасия Квитко в кислотном купальнике

Анастасия Квитко в кислотном купальнике

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко показала ягодицы

Анастасия Квитко показала ягодицы

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в откровенном купальнике

Анастасия Квитко в откровенном купальнике

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко показала пышные формы

Анастасия Квитко показала пышные формы

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко сверкнула пышной грудью

Анастасия Квитко сверкнула пышной грудью

instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в телесном купальнике

Анастасия Квитко в телесном купальнике

instagram/anastasiya_kvitko

Как сообщал OBOZREVATEL, Квитко часто радует поклонников пикантными снимками. Недавно она опубликовала кадры, на которых позирует в бикини телесного цвета, продемонстрировав пишные формы.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Персона
Анастасия Квитко
Теги
модель шоу-бизнес фотосессия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel