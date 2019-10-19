"Пушка": "русская Кардашьян" в прозрачной сетке возбудила поклонников

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", порадовала поклонников пикантными снимками.
Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В частности, она продемонстрировала пышные формы в крохотном бикини из сетки, дополнив образ чулками и болеро.
Анастасия Квитко в сетке
instagram/anastasiya_kvitko
Многочисленные поклонники Квитко, которых насчитывается свыше 10 миллионов, пришли в восторг от публикации модели. В комментариях они оставили восхищенные отзывы от ее тела.
Анастасия Квитко в чулках - пикантные фото
instagram/anastasiya_kvitko
"Пушка", "Великолепная", "Восхитительная", "О мой Бог", "Настя, в сеточке шикарно выглядишь", "Ты всегда будешь красивой", – отреагировали поклонники.
Анастасия Квитко - вид сзади
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко в кислотном купальнике
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко показала ягодицы
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко в откровенном купальнике
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко показала пышные формы
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко сверкнула пышной грудью
instagram/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко в телесном купальнике
instagram/anastasiya_kvitko
Как сообщал OBOZREVATEL, Квитко часто радует поклонников пикантными снимками. Недавно она опубликовала кадры, на которых позирует в бикини телесного цвета, продемонстрировав пишные формы.
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