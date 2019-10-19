"Пушка": "русская Кардашьян" в прозрачной сетке возбудила поклонников

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", порадовала поклонников пикантными снимками.

Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В частности, она продемонстрировала пышные формы в крохотном бикини из сетки, дополнив образ чулками и болеро.

Анастасия Квитко в сетке instagram/anastasiya_kvitko

Многочисленные поклонники Квитко, которых насчитывается свыше 10 миллионов, пришли в восторг от публикации модели. В комментариях они оставили восхищенные отзывы от ее тела.

Анастасия Квитко в чулках - пикантные фото instagram/anastasiya_kvitko

"Пушка", "Великолепная", "Восхитительная", "О мой Бог", "Настя, в сеточке шикарно выглядишь", "Ты всегда будешь красивой", – отреагировали поклонники.

Анастасия Квитко - вид сзади instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в кислотном купальнике instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко показала ягодицы instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в откровенном купальнике instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко показала пышные формы instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко сверкнула пышной грудью instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко в телесном купальнике instagram/anastasiya_kvitko

Как сообщал OBOZREVATEL, Квитко часто радует поклонников пикантными снимками. Недавно она опубликовала кадры, на которых позирует в бикини телесного цвета, продемонстрировав пишные формы.

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