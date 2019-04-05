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"Пугало огородное": Лобода нарвалась на критику в сети из-за нового образа

2.2тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, нарвалась на критику поклонников из-за внешнего вида.

Она опубликовала снимки на своей странице в Instagram, где позирует в тренче, пиджаке с принтом и необычных очках.

"На пути к тебе… Прага, ты готова?" – подписала звезда под снимками, которые вызвали осуждение в сети из-за отсутствия вкуса.

"Пугало огородное": Лобода нарвалась на критику в сети из-за нового образа
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"Блин, мои синяки под глазами точно как эти очки", "Очки уродские. Простите", "Кошмарные очки", "Что с губами", "Красивая, но эти очки – это пипец", "Можно было бы одеть другие очки", "Вот пугало огородное", "Как чучундра одевается", – раскритиковали ее пользователи.

"Пугало огородное": Лобода нарвалась на критику в сети из-за нового образа
"Пугало огородное": Лобода нарвалась на критику в сети из-за нового образа
"Пугало огородное": Лобода нарвалась на критику в сети из-за нового образа
"Пугало огородное": Лобода нарвалась на критику в сети из-за нового образа
"Пугало огородное": Лобода нарвалась на критику в сети из-за нового образа
"Пугало огородное": Лобода нарвалась на критику в сети из-за нового образа
"Пугало огородное": Лобода нарвалась на критику в сети из-за нового образа
"Пугало огородное": Лобода нарвалась на критику в сети из-за нового образа

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода часто становится предметом критики пользователей из-за откровенных сценических нарядов, из которых вываливается грудь.

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Персона
Светлана Лобода
Теги
шоу-бизнесКрасотаМодаСтиль
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