Пугачеву загнали в угол неловким вопросом о Киркорове: видео 26-летней давности ​​​​​​​

В сети обнаружили странное видео, на котором российская певица Алла Пугачева ответила на пару вопросов о Филиппе Киркорове. Так, сначала артистка заявила, что певец ей не симпатичен.

Видео разместили в Youtube (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Когда ведущий впервые спросил артистку о том, нравится ли ей Киркоров, то она ответила не очень позитивно.

"Если бы я достигла возраста Вишневской, мне бы может тоже нравился Киркоров", - заявила артистка.

Во второй раз, в эфире этого же шоу, но снятого на пару лет позже Пугачева уже ответила иначе.

"Просто я достигла того умного возраста, когда мне понравился Филипп Киркоров", - сказала Пугачева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин случайно показал, как Алла Пугачева выглядит дома – без макияжа и фильтров.

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