"Как из воска": Пугачева ужаснула внешним видом на новом селфи

Российская певица Алла Пугачева поделилась новым селфи и нарвалась на критику из-за своего внешнего вида.
Так, фотография была опубликована на личной странице примадонны в Instagram.
Алла Пугачева
Instagram @alla_pugacheva_forum
На фото Пугачева сфотографировала свое лицо вблизи, вызвав бурные обсуждения в комментариях.
В частности, многие поклонники с трудом узнали певицу на фото, другие же отметили пластические операции знаменитости.
"Как из воска", "Ужас! Джокер", "Как маска", "Фотошоп, перебор", "Неудачная пластика?", "Неузнаваема", "Алла здесь другая", "Что стало с лицом?", – писали в комментариях пользователи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алла Пугачева незадолго до Нового года обратилась к пластическому хирургу, который провел ряд процедур.
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