"Как из воска": Пугачева ужаснула внешним видом на новом селфи

Российская певица Алла Пугачева поделилась новым селфи и нарвалась на критику из-за своего внешнего вида.

Так, фотография была опубликована на личной странице примадонны в Instagram.

Алла Пугачева Instagram @alla_pugacheva_forum

На фото Пугачева сфотографировала свое лицо вблизи, вызвав бурные обсуждения в комментариях.

В частности, многие поклонники с трудом узнали певицу на фото, другие же отметили пластические операции знаменитости.

"Как из воска", "Ужас! Джокер", "Как маска", "Фотошоп, перебор", "Неудачная пластика?", "Неузнаваема", "Алла здесь другая", "Что стало с лицом?", – писали в комментариях пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алла Пугачева незадолго до Нового года обратилась к пластическому хирургу, который провел ряд процедур.

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