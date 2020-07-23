Пугачеву лишили части бизнеса в России: у примадонны отсудили права на именной бренд

Известную российскую певицу Аллу Пугачеву лишили прав на товарный знака "Кристина". Такое решение принял суд по интеллектуальным правам в четверг, 23 июля.

Так, суд разрешил индивидуальной предпринимательнице Кристине Мартиросян выпускать торты под маркой "Кристина", лишив прав на этот бренд примадонну, пишет РИА Новости.

В карточке арбитражных дел указано, что иск Мартиросян удовлетворен полностью. В нем предпринимательница, занимающаяся производством кондитерских изделий, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего Пугачевой товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.

Магазин Кристины Мартиросян Яндекс. Новости

Этот бренд Пугачева зарегистрировала на свое имя еще в 1997 году для 18 классов товаров и услуг. Регистрация действует до 2026 года. Марка была названа в честь старшей дочери Пугачевой Кристины Орбакайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный российский продюсер Андрей Разин заявил, что у певицы Аллы Пугачевой есть тайный бизнес – артистка якобы зарабатывает на нефти.