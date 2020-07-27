Пугачева засветилась на дне рождении лучшего друга Путина
Пугачева засветилась на дне рождении лучшего друга Путина.
Знаменитая артистка Алла Пугачева засветилась на дне рождении лучшего друга Путина, российского олигарха Владимира Киселева.
Видео, как звезда зажигает на мероприятии, опубликовали в Telegram-издании Super.ru. На нем певица предстала в черном монохромном виде (видео смотрите ниже).
Так, на ролике видно, как Пугачева снимает на телефон выступление 20-летнего сына олигарха Владимира, известного как ВладиМир.
"Алла Борисовна на расстоянии вытянутой руки чувствует бюджет на следующий прощальный концерт", – подписали видео.
Отметим, что Владимир Киселев – 68-летний российский бизнесмен, меценат, музыкант, создатель популярной группы "Земляне", основатель холдинга "Русская медиагруппа". Он родился в Хмельницкой области в 1952 году, с 9 лет рос сиротой и воспитывался в детском доме.
В 2010 году Киселевым был создан фонд "Федерация", который до сих пор занимается проведением благотворительных концертов. Известно, что зимой на одном из концертов в "Ледовом дворце" выступил Владимир Путин. Все деньги, собранные на мероприятии, должны были отправиться в больницу для поддержки детей с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Но родители детей заявили, что обещанных средств так и не дождались.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что рекордный гонорар, который Пугачева получила за выступление на одном из корпоративов, достигал 400 000 евро. Этот случай является единственным в истории российского шоу-бизнеса.