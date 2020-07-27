Знаменитая артистка Алла Пугачева засветилась на дне рождении лучшего друга Путина, российского олигарха Владимира Киселева.

Видео, как звезда зажигает на мероприятии, опубликовали в Telegram-издании Super.ru. На нем певица предстала в черном монохромном виде (видео смотрите ниже).

Так, на ролике видно, как Пугачева снимает на телефон выступление 20-летнего сына олигарха Владимира, известного как ВладиМир.

"Алла Борисовна на расстоянии вытянутой руки чувствует бюджет на следующий прощальный концерт", – подписали видео.

Отметим, что Владимир Киселев – 68-летний российский бизнесмен, меценат, музыкант, создатель популярной группы "Земляне", основатель холдинга "Русская медиагруппа". Он родился в Хмельницкой области в 1952 году, с 9 лет рос сиротой и воспитывался в детском доме.

В 2010 году Киселевым был создан фонд "Федерация", который до сих пор занимается проведением благотворительных концертов. Известно, что зимой на одном из концертов в "Ледовом дворце" выступил Владимир Путин. Все деньги, собранные на мероприятии, должны были отправиться в больницу для поддержки детей с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Но родители детей заявили, что обещанных средств так и не дождались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что рекордный гонорар, который Пугачева получила за выступление на одном из корпоративов, достигал 400 000 евро. Этот случай является единственным в истории российского шоу-бизнеса.