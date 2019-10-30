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30 октября • обновлено в 16:07
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"Смотреть страшно": постаревшая Пугачева взбудоражила сеть внешностью

2.2т Читать материал на украинском

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева взбудоражила поклонников своим внешним видом. Фолловеры певицы отметили, что она сильно постарела и не очень хорошо выглядит.

Так, артистка сделала селфи и опубликовала его на своей странице в социальной сети Instagam.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

life.ru

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"Неужели вас сфотографировать некому? Ну не надо таким ракурсом к нам - страшно", "Ну и видок", "Не похожа на себя. Это другое лицо совершенно", "Алла не та, что бы раньше, совсем не та", "А мне кажется старая. И старость не обманишь ни какими операциями", "В таком возрасте лучше не фотографироваться и не публиковать. Катастрофа", - пишут в сети.

"Смотреть страшно": постаревшая Пугачева взбудоражила сеть внешностью
"Смотреть страшно": постаревшая Пугачева взбудоражила сеть внешностью
"Смотреть страшно": постаревшая Пугачева взбудоражила сеть внешностью
"Смотреть страшно": постаревшая Пугачева взбудоражила сеть внешностью
"Смотреть страшно": постаревшая Пугачева взбудоражила сеть внешностью
"Смотреть страшно": постаревшая Пугачева взбудоражила сеть внешностью
"Смотреть страшно": постаревшая Пугачева взбудоражила сеть внешностью
"Смотреть страшно": постаревшая Пугачева взбудоражила сеть внешностью
"Смотреть страшно": постаревшая Пугачева взбудоражила сеть внешностью

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сеть взбудоражила фотография Пугачевой с супругом Максимом Галкиным на вечеринке. Фанаты заметили, что она выглядела очень стильно.

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Персона
Алла Пугачева
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