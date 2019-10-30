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31 октября • обновлено в 03:07
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"Светитесь от счастья!" Пугачева вызвала ажиотаж в сети новым фото

1.2т Читать материал на украинском

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева опубликовала снимок с модельером Валентином Юдашкиным и вызвала восторг в сети.

Соответствующим фото звезда поделилась на своей странице в Instagram. "Сегодня с Валей Юдашкиным плюнули на диету и наелись "от пуза". Теперь светимся от счастья", – написала Пугачева.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Фото: uznayvse.ru

Валентин Юдашкин и Алла Пугачева

Валентин Юдашкин и Алла Пугачева

Фото: instagram/alla_orfey

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Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали Аллу Борисовну комплиментами. Также они написали, что ей идет быть счастливой.

"Светитесь от счастья!" Пугачева вызвала ажиотаж в сети новым фото
"Светитесь от счастья!" Пугачева вызвала ажиотаж в сети новым фото
"Светитесь от счастья!" Пугачева вызвала ажиотаж в сети новым фото
"Светитесь от счастья!" Пугачева вызвала ажиотаж в сети новым фото
"Светитесь от счастья!" Пугачева вызвала ажиотаж в сети новым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева вызвала ажиотаж в сети совместным фото с дочерью Кристиной Орбакайте. Женщины позировали без макияжа, а поклонники заметили, что они очень похожи.

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Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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