"Светитесь от счастья!" Пугачева вызвала ажиотаж в сети новым фото

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева опубликовала снимок с модельером Валентином Юдашкиным и вызвала восторг в сети.

Соответствующим фото звезда поделилась на своей странице в Instagram. "Сегодня с Валей Юдашкиным плюнули на диету и наелись "от пуза". Теперь светимся от счастья", – написала Пугачева.

Алла Пугачева Фото: uznayvse.ru

Валентин Юдашкин и Алла Пугачева Фото: instagram/alla_orfey

Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали Аллу Борисовну комплиментами. Также они написали, что ей идет быть счастливой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева вызвала ажиотаж в сети совместным фото с дочерью Кристиной Орбакайте. Женщины позировали без макияжа, а поклонники заметили, что они очень похожи.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.