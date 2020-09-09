Пугачева впервые рассказала о пьянках Кобзона во время концертов

Российская примадонна Алла Пугачева рассказала, что во время концертов ее коллега, советский исполнитель Иосиф Кобзон много пил и забывал слова во время своих выступлений на сцене.

Артистка вспомнила, что один из таких инцидентов произошел в Крыму во время масштабного фестиваля "Крымские зори". Об этом шла речь в YouTube-проекте супруга Пугачевой Максима Галкина "Музыкалити" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У него всегда загулы были в гримерке. Там были артисты, солисты, радио, телевидение. Кто-то говорил: "Йось, я не могу уже пить, хватит!", а он такой: "Да ну, еще немножко давай". И вдруг этот бедный человек слышит, что уже играет вступление к песне Кобзона "С чего начинается родина". И Кобзон как побежит, подтяжки на ходу натягивает, его одевают... Он выскакивает на сцену и забывает слова. Потом какое-то просветление случилось – и он продолжил петь нормально. Что было тогда с оркестром..." – поделилась примадонна.

Алла Пугачева приняла участие в проекте Максима Галкина на YouTube. "Музыкалити" (скриншот видео)

Отметим, Алла Пугачева и Иосиф Кобзон познакомились еще до того, как она стала известной на весь СССР, в 60-х годах. На протяжении своей карьеры артисты поддерживали общение, однако близкими друзьями никогда не были. Чаще всего им приходилось общаться лишь во время выступлений.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в Москве в возрасте 80 лет. Перед этим он сутки пролежал в коме. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. У него был рак на четвертой стадии.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин спровоцировали фурор в сети новым совместным фото. Многих поразил посвежевший вид 71-летней артистки.