Пугачева удивила сеть внешностью на новом фото с Галкиным

Российская звезда, примадонна советской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин спровоцировали фурор в сети новым совместным фото.

Так, на личной странице в Instagram Галкин показал снимок, на котором пара позирует в автомобиле. Он коротко подписал фото: "Поехали".

Поклонники примадонны бурно отреагировали на их с Галкиным фотографию. Многих поразил посвежевший вид 71-летней артистки.

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Также фанаты написали комплименты в адрес артистки, добавив, что она практически "не стареет". В комментариях отметили, что примадонна "выпила эликсир молодости", другие же указали, что она помолодела в браке с Галкиным.

"Алла Борисовна просто бомбически выглядит. Рядом с вами – как девочка. Наверное, выпила эликсир молодости", – пошутили пользователи сети.

"Безумно красивые, светлые, солнечные! Счастье искрится от вас, а в глазах – всегда любовь! Как же приятно видеть любящих и счастливых", – добавили почитатели Пугачевой.

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