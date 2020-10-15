Пугачева стала бабушкой в пятый раз

Российская певица Алла Пугачева стала бабушкой – у ее единственного племянника Владислава и его супруги Гузель родилась дочка.

Девочка появилась на свет в августе, однако пара скрывала этот факт. О пополнении в родне Пугачевой сообщил Telegram-канал "Звездач".

"Жена Владислава, Гузель говорила, что станет мамой в сентябре. Но она попала в реанимацию, пролежала там месяц, и малышка родилась раньше – 3 августа. Влад из-за этого очень переживал, но девочка родилась здоровой", – рассказали в окружении пары.

Двоюродную внучку Пугачевой назвали Евгенией, в честь первенца Владислава. Его старший сын Женя живет в другой семье – примадонна забрала его из-за вредных привычек своего племянника, сейчас мальчика воспитывает водитель артистки.

Отметим, 71-летняя Пугачева пока не отреагировала на рождение малышки. С племянником Владиславом она практически не общается.

Напомним, племянник Аллы Пугачевой Владислав женился в июне 2019 года. Мужчина расписался со своей возлюбленной Гузель в Перовском ЗАГСе Москвы в присутствии близких друзей и родственников. Знаменитая тетя жениха, несмотря на приглашение, на церемонию не пришла.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские артисты Филипп Киркоров и Николай Басков спровоцировали слухи о возможном разводе певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.