Пугачева с лучшим другом вызвали восторг в сети посвежевшим видом. Фото

Ева Романова Люди 09:50, 21.06.2020 Обновлено: 10:10, 21.06.2020

Российская знаменитая певица, примадонна Алла Пугачева вызвала восторг у фанатов, показав новый снимок со своим другом.

Так, в кадре вместе с легендарной артисткой позировал именитый дизайнер Валентин Юдашкин. Фото опубликовано в Instagram.

"Отбросив страх и скинув маски,нам встреча показалась сказкой", – загадочно подписала фото Пугачева, очевидно намекая на прежнюю длительную самоизоляцию по причине карантина.

Примадонна с Валентином Юдашкиным
Instagram Аллы Пугачевой

Поклонники примадонны расхвалили ее с Юдашкиным за посвежевший внешний вид, оставив массу комплиментов в их адрес.

"Красотка! Шикарно выглядите, Алла Борисовна. Здоровья вам и счастья сейчас и всегда!" – порадовались поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева порадовала поклонников новым роликом, на котором показала, как посетила "подпольный" салон красоты. Так, артистка показала, как ей окрашивают волосы во время карантина, и пожелала аудитории, чтобы "худшего опыта у них в жизни больше не было".

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