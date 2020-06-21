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Пугачева с лучшим другом вызвали восторг в сети посвежевшим видом. Фото

Ева Романова
Ева Романова
Люди
3,4 т.
Алла Пугачева порадовала новым снимком

Алла Пугачева порадовала новым снимком

Российская знаменитая певица, примадонна Алла Пугачева вызвала восторг у фанатов, показав новый снимок со своим другом.

Так, в кадре вместе с легендарной артисткой позировал именитый дизайнер Валентин Юдашкин. Фото опубликовано в Instagram.

"Отбросив страх и скинув маски,нам встреча показалась сказкой", – загадочно подписала фото Пугачева, очевидно намекая на прежнюю длительную самоизоляцию по причине карантина.

Примадонна с Валентином Юдашкиным

Примадонна с Валентином Юдашкиным Instagram Аллы Пугачевой

Поклонники примадонны расхвалили ее с Юдашкиным за посвежевший внешний вид, оставив массу комплиментов в их адрес.

"Красотка! Шикарно выглядите, Алла Борисовна. Здоровья вам и счастья сейчас и всегда!" – порадовались поклонники.

Пугачева с лучшим другом вызвали восторг в сети посвежевшим видом. Фото

Пугачева с лучшим другом вызвали восторг в сети посвежевшим видом. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева порадовала поклонников новым роликом, на котором показала, как посетила "подпольный" салон красоты. Так, артистка показала, как ей окрашивают волосы во время карантина, и пожелала аудитории, чтобы "худшего опыта у них в жизни больше не было".

Россияшоушоу-бизнесВалентин ЮдашкинАлла Пугачева
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