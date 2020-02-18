Пугачева резко помолодела после нескольких пластик: какие операции сделала певица

Российская певица Алла Пугачева незадолго до Нового года обратилась к пластическому хирургу, который провел ряд процедур.

Об этом пишет Telegram-канал Super.ru.

Алла Пугачева glavred.info

В частности, сообщается, что примадонна сделала пластику подбородка, век, а также подтяжку лица.

Как пишет издание, соглашаясь на пластические операции, Пугачева рисковала жизнью, ведь после нескольких операций на сердце врачи категорически запретили ей любой наркоз. А, как известно, пластические операции проводят под наркозом.

Алла Пугачева Super.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алла Пугачева заявила, что когда-то наставила рога своему бывшему мужу Филиппу Киркорову.

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