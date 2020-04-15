Пугачева покрасовалась стройными ногами в сексуальном платье: Галкин удивил сеть видео

Кристина Долматова Люди 22:56, 15.04.2020

Российская певица Алла Пугачева показала стройные ноги в соблазнительном платье с экстравагантным разрезом.

Так, видео с примадонной поделился на своей странице в Instagram ее муж Максим Галкин. Отметим, что на нем Пугачева дефилировала и кружилась на камеру под трогательную песню (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: instagram/maxgalkinru

Поклонники пришли в восторг от наряда Пугачевой, который она надела по случаю своего дня рождения. Они написали, что певица выглядит в нем очень красиво и стильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дети Пугачевой, 6-летние Лиза и Гарри, довели ее до слез в день рождения.

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