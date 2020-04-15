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15 апреля • обновлено в 23:35
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Пугачева покрасовалась стройными ногами в сексуальном платье: Галкин удивил сеть видео

2.1т
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Российская певица Алла Пугачева показала стройные ноги в соблазнительном платье с экстравагантным разрезом.

Так, видео с примадонной поделился на своей странице в Instagram ее муж Максим Галкин. Отметим, что на нем Пугачева дефилировала и кружилась на камеру под трогательную песню (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: instagram/maxgalkinru

Поклонники пришли в восторг от наряда Пугачевой, который она надела по случаю своего дня рождения. Они написали, что певица выглядит в нем очень красиво и стильно.

Пугачева покрасовалась стройными ногами в сексуальном платье. Видео
Пугачева покрасовалась стройными ногами в сексуальном платье. Видео
Пугачева покрасовалась стройными ногами в сексуальном платье. Видео
Пугачева покрасовалась стройными ногами в сексуальном платье. Видео

❤️💃🏼

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дети Пугачевой, 6-летние Лиза и Гарри, довели ее до слез в день рождения.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Максим Галкин Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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Dell Alex
Dell Alex
А Обоз все никак не может отсосаться от РФ )))) Миша онанирует на Аллочку? )))
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