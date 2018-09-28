Пугачева показала взрослую внучку

Знаменитая певица Алла Пугачева показала повзрослевшую внучку Клавдию.

Соответствующий снимок Примадонна российской эстрады опубликовала в Instagram, озвучив достоинства 6-летней девочки.

"Скромность, интеллигентность, достоинство и обаяние, и все в одном "флаконе" по имени Клаудия", – подписала Пугачева фото.

В сети пользователи заметили, что у девочки мамины гены. Клаудию назвали обаятельной девочкой и порадовались, что она обладает такими качествами, которые описала Пугачева.

"Мамины гены", "Красотуля и восхитительная девочка", " И такая нежная скромность, все в одном имени Клаудия", "Хорошенькая, прям куколка", "Очень красивая, обаятельная девчоночка", "Эти качества сейчас в дефиците, к сожалению... браво Клаудии", – написали в сети.

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте родила Клаудию 30 марта 2012 года. Звездная мама заранее выбирала имя для девочки. Одним из важных требований было приятное звучание как на русском, так и на английском языках. В результате выбор пал на Клаудию. В этом также были и роль Пугачевой, потому что ей всегда нравилась певица Клавдия Шульженко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее муж Пугачевой Максим Галкин показал видео с их детьми.