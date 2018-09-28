МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

Пугачева показала взрослую внучку

1.7тЧитать материал на украинском

Знаменитая певица Алла Пугачева показала повзрослевшую внучку Клавдию.

Соответствующий снимок Примадонна российской эстрады опубликовала в Instagram, озвучив достоинства 6-летней девочки.

"Скромность, интеллигентность, достоинство и обаяние, и все в одном "флаконе" по имени Клаудия", – подписала Пугачева фото.

В сети пользователи заметили, что у девочки мамины гены. Клаудию назвали обаятельной девочкой и порадовались, что она обладает такими качествами, которые описала Пугачева.

"Мамины гены", "Красотуля и восхитительная девочка", " И такая нежная скромность, все в одном имени Клаудия", "Хорошенькая, прям куколка", "Очень красивая, обаятельная девчоночка", "Эти качества сейчас в дефиците, к сожалению... браво Клаудии", – написали в сети.

Новости
Переезд дочки Пугачевой в США: стало известно, кто пустил слухи

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте родила Клаудию 30 марта 2012 года. Звездная мама заранее выбирала имя для девочки. Одним из важных требований было приятное звучание как на русском, так и на английском языках. В результате выбор пал на Клаудию. В этом также были и роль Пугачевой, потому что ей всегда нравилась певица Клавдия Шульженко.

Пугачева показала взрослую внучку
Пугачева показала взрослую внучку
Пугачева показала взрослую внучку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее муж Пугачевой Максим Галкин показал видео с их детьми.

Персоны
Алла ПугачеваКристина Орбакайте
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги