Пугачева показала видео из подпольного салона красоты: назвала худшим опытом в жизни

Российская знаменитая певица, примадонна Алла Пугачева порадовала поклонников новым роликом, на котором показала, как посетила "подпольный" салон красоты.

Так, артистка показала, как ей окрашивают волосы во время карантина и пожелала аудитории, чтобы "худшего опыта у них в жизни больше не было". Видео опубликовано в Instagram (смотрите в конце новости).

"Такое не забывается. В зоне риска. Дожили... Устраиваем подпольную парикмахерскую", – рассуждает на видео Пугачева.

Instagram Аллы Пугачевой

Также артистка добавила, что показала ролик своим поклонникам для того, чтобы не забывать о сложном периоде пандемии по всему миру.

"Пусть это будет худший опыт и самое тяжелое в нашей жизни время", – подытожила певица.

Поклонники Пугачевой расхвалили звезду за то, что даже в непростой для всех период она старается радовать фанатов своим внешним видом.

"Лучшая! Рискует своим здоровьем для того чтобы радовать прекрасным видом любимых поклонников!" – отметили поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева и Галкин удивили неожиданным занятием на карантине. Так, звездная пара решила заняться домашним хозяйством.