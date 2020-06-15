Пугачева показала видео из подпольного салона красоты: назвала худшим опытом в жизни
Алла Пугачева
Российская знаменитая певица, примадонна Алла Пугачева порадовала поклонников новым роликом, на котором показала, как посетила "подпольный" салон красоты.
Так, артистка показала, как ей окрашивают волосы во время карантина и пожелала аудитории, чтобы "худшего опыта у них в жизни больше не было". Видео опубликовано в Instagram (смотрите в конце новости).
"Такое не забывается. В зоне риска. Дожили... Устраиваем подпольную парикмахерскую", – рассуждает на видео Пугачева.
Instagram Аллы Пугачевой
Также артистка добавила, что показала ролик своим поклонникам для того, чтобы не забывать о сложном периоде пандемии по всему миру.
"Пусть это будет худший опыт и самое тяжелое в нашей жизни время", – подытожила певица.
Поклонники Пугачевой расхвалили звезду за то, что даже в непростой для всех период она старается радовать фанатов своим внешним видом.
"Лучшая! Рискует своим здоровьем для того чтобы радовать прекрасным видом любимых поклонников!" – отметили поклонники.
Пугачева показала видео из подпольного салона красоты: назвала худшим опытом в жизни
Пугачева показала видео из подпольного салона красоты: назвала худшим опытом в жизни
Пугачева показала видео из подпольного салона красоты: назвала худшим опытом в жизни
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева и Галкин удивили неожиданным занятием на карантине. Так, звездная пара решила заняться домашним хозяйством.