Пугачева показала лицо вблизи и нарвалась на критику. Фото

Российская певица Алла Пугачева поделилась новыми фото, на которых показала, как выглядит ее лицо вблизи.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала с минимумом макияжа, улыбаясь в камеру.

"Первое правило семейного счастья – не смотри налево, смотри направо и вперед", – подписала публикацию Пугачева.

Алла Пугачева показала лицо вблизи (Instagram Аллы Пугачевой)

Алла Пугачева (Instagram Аллы Пугачевой)

Отметим, что огромное количество подписчиков Пугачевой посчитали ее фото неудачными. Некоторые из них заявили, что певица "совсем не похожа на себя".

"С Пугачевой что-то случилось. Где та наша Пугачева?", "Не надо фотографироваться так близко после 50 лет!", "Неудачное фото", "Музей восковых фигур", "Совсем не похожа на себя", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно звездный фотограф и режиссер Роман Родин, который был приближенным ко многим российским звездам, показал в сети фото Аллы Пугачевой в купальнике.