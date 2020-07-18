Пугачева показала лицо вблизи и нарвалась на критику. Фото
Российская певица Алла Пугачева поделилась новыми фото, на которых показала, как выглядит ее лицо вблизи.
Соответствующие снимки звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала с минимумом макияжа, улыбаясь в камеру.
"Первое правило семейного счастья – не смотри налево, смотри направо и вперед", – подписала публикацию Пугачева.
Отметим, что огромное количество подписчиков Пугачевой посчитали ее фото неудачными. Некоторые из них заявили, что певица "совсем не похожа на себя".
"С Пугачевой что-то случилось. Где та наша Пугачева?", "Не надо фотографироваться так близко после 50 лет!", "Неудачное фото", "Музей восковых фигур", "Совсем не похожа на себя", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно звездный фотограф и режиссер Роман Родин, который был приближенным ко многим российским звездам, показал в сети фото Аллы Пугачевой в купальнике.