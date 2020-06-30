71-летняя российская певица Алла Пугачева показала поклонникам свое лицо без ретуши крупным планом.

Так, свое селфи без фильтров она опубликовала на личной странице в Instagram и игриво обратилась к подписчикам.

"У меня есть свой лужок,приходи ко мне дружок", – пошутила артистка.

Пугачева показала лицо без ретуши Instagram Аллы Пугачевой

На ее пост бурно отреагировали пользователи сети. В том числе его прокомментировал и супруг примадонны Максим Галкин, который в то время отдыхал вместе со своим другом, певцом Николаем Басковым.

"Дружок уже в пути", – ответил Галкин.

Пугачева показала лицо без фильтров Instagram Аллы Пугачевой

Остальные поклонники засыпали Пугачеву комплиментами по поводу ее внешности. Многие из них отметили, что 71-летняя примадонна, несмотря на свой возраст, превосходно выглядит.

"Алла Борисовна, какая же вы красивая! Вы постоянно в такой отличной форме, как в вашем возрасте удается ее поддерживать? Очень стройная", – расхвалили артистку.

Пугачева показала лицо без ретуши вблизи: фанаты поражены

Пугачева показала лицо без ретуши вблизи: фанаты поражены

Пугачева показала лицо без ретуши вблизи: фанаты поражены

Пугачева показала лицо без ретуши вблизи: фанаты поражены

Пугачева показала лицо без ретуши вблизи: фанаты поражены

Пугачева показала лицо без ретуши вблизи: фанаты поражены

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно звездный фотограф и режиссер Роман Родин, который был приближенным ко многим российским звездам, показал в сети фото Аллы Пугачевой в купальнике.