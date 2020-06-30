Пугачева показала лицо без ретуши вблизи: фанаты поражены
Алла Пугачева (minsknews.by). minsknews.by
71-летняя российская певица Алла Пугачева показала поклонникам свое лицо без ретуши крупным планом.
Так, свое селфи без фильтров она опубликовала на личной странице в Instagram и игриво обратилась к подписчикам.
"У меня есть свой лужок,приходи ко мне дружок", – пошутила артистка.
Пугачева показала лицо без ретуши Instagram Аллы Пугачевой
На ее пост бурно отреагировали пользователи сети. В том числе его прокомментировал и супруг примадонны Максим Галкин, который в то время отдыхал вместе со своим другом, певцом Николаем Басковым.
"Дружок уже в пути", – ответил Галкин.
Пугачева показала лицо без фильтров Instagram Аллы Пугачевой
Остальные поклонники засыпали Пугачеву комплиментами по поводу ее внешности. Многие из них отметили, что 71-летняя примадонна, несмотря на свой возраст, превосходно выглядит.
"Алла Борисовна, какая же вы красивая! Вы постоянно в такой отличной форме, как в вашем возрасте удается ее поддерживать? Очень стройная", – расхвалили артистку.
Пугачева показала лицо без ретуши вблизи: фанаты поражены
Пугачева показала лицо без ретуши вблизи: фанаты поражены
Пугачева показала лицо без ретуши вблизи: фанаты поражены
Пугачева показала лицо без ретуши вблизи: фанаты поражены
Пугачева показала лицо без ретуши вблизи: фанаты поражены
Пугачева показала лицо без ретуши вблизи: фанаты поражены
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно звездный фотограф и режиссер Роман Родин, который был приближенным ко многим российским звездам, показал в сети фото Аллы Пугачевой в купальнике.