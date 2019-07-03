Пугачева пойдет на допрос? Скандал с выходкой примадонны получил продолжение

Скандал с поездкой по перрону примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой вышел на новый уровень – на звезду пожаловались в ГИБДД.

По данным издания "КП", на артистку написал заявление адвокат Александр Сергеев, попросив представителей органов провести проверку и возбудить уголовное дело об административном нарушении.

На Пугачеву написали заявление

В частности, заявитель настаивает, чтобы правоохранители провели допрос певицы "с целью установления лиц, совершивших правонарушение". Также он потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, допустивших правонарушение.

По данным издания, Пугачева на своем авто въехала на перрон через специальные ворота, которые ведут к вип-вагону в конце поезда. Таким образом, машина не должна была помешать другим пассажирам. Такой услугой обычно пользуются политики и звезды.

Заявление на Пугачеву Instagram / sergeev_protector

Как сообщал OBOZREVATEL, Алла Пугачева и ее знаменитый супруг Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию. Они отправились в Юрмалу, где планировали снимать элитный котедж в фешенебельном районе на берегу Балтийского моря.

Именно поездка на отдых наделала столько шума. Примадонна приехала в Москве к вагону на авто, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который это допустил, уволят. Однако позже в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

Из-за того, что скандал широко распространился на просторах интернета, в ситуацию вмешались звезды российской эстрады. В частности, за Пугачеву начали массово заступаться коллеги по цеху, призвав общество прекратить нападки на примадонну.

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