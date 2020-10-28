Пугачева подарила внукам шикарные квартиры в Москве

Не так давно у известной советской и российской певицы Аллы Пугачевой родилась внучка. Как оказалось, артистка активно помогает семье своего племянника Владислава.

Она вылечила его от наркомании, а теперь купила квартиру его сыну Жене, пишет Комсомольская правда.

Как стало известно, Пугачева занималась реабилитацией Владислава и опекала его маленького сына Женю. Певица оформила опеку над ним и обеспечивает его по сегодняшний день.

Сейчас мальчик живет в семье помощника Аллы Борисовны, называет его папой, а своих биологических родителей не помнит и не общается с ними.

Кроме того, недавно Примадонна приобрела для Жени апартаменты в элитном доме в Москве. Также она позаботилась и о новорожденной внучке, которую в честь нее назвали Аллой. Ей певица отписала квартиру возле метро "Сокол".

Как сообщал OBOZREVATEL, музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что Алла Пугачева никогда не занималась сексом с Максимом Галкиным, а их романтические отношения – это только игра на публику.