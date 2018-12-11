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''По принципам Примадонны'': появились подробности о шикарном празднике дочери Киркорова

5.1тЧитать материал на украинском

Недавно звездная дочь российского певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория с размахом отпраздновала день рождения. На торжестве присутствовало много звезд, но главной гостьей праздника стала Алла Пугачева.

Так, снимками, на которых две Аллы запечатлены вместе, Филипп поделился на своей странице в Instagram. Также он написал трогательный пост о том, что мечтает, чтобы его дочь жила по принципам "Женщины, которая поет".

''По принципам Примадонны'': появились подробности о шикарном празднике дочери Киркорова

Фото: fkirkorov

''По принципам Примадонны'': появились подробности о шикарном празднике дочери Киркорова

Фото: fkirkorov

"Как бы я хотел, чтобы моя Алла-Виктория выросла и жила по человеческим и жизненным принципам этой великой и роскошной женщины, которая поет. И даже если маленькая Алла свою жизнь не свяжет с музыкой и искусством, то достоинство, то чувство справедливости и уважение к людям, с которым идет по жизни эта женщина, в честь которой названа моя дочь, будет примером для нее по жизни", — написал певец.

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''По принципам Примадонны'': появились подробности о шикарном празднике дочери Киркорова

Фото: fkirkorov

Отметим, что примадонна подарила Алле-Виктории эксклюзивное платье в горошек. Также именинницу буквально завалили букетами цветов и нарядами, которые она примеряла весь следующий день.

''По принципам Примадонны'': появились подробности о шикарном празднике дочери Киркорова

Фото: fkirkorov

''По принципам Примадонны'': появились подробности о шикарном празднике дочери Киркорова

Фото: fkirkorov

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец Филипп Киркоров с размахом отметил в одном из ресторанов на московской Рублевке 7-летие дочери Аллы-Виктории, организовав праздник в стиле "Гарри Поттера". Среди гостей мероприятия были замечены российские знаменитости со своими детьми.

Персоны
Филипп КиркоровАлла Пугачева
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Pooh Vini
Pooh Vini
Иностранные костюмы. Зачем лишнехромосомным оно ,вот этим вот,вот это вот все?
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