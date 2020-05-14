Пугачева, Королева, Джигурда: как прошли первые брачные ночи российских звезд

Первая брачная ночь – особенное событие для молодоженов. И хочется, чтобы она прошла волшебно и незабываемо. Однако не всегда все получается так, как в голливудских кинофильмах.

О том, какие конфузы происходили с российскими знаменитостями в их первую брачную ночь – расскажет OBOZREVATEL

Мужья Наташи Королевой напились

Певица Наташа Королева дважды выходила замуж – но не может похвастаться романтикой в первую брачную ночь. Первый ее муж, композитор Игорь Николаев на банкете так "наотмечался", что в постели мог лишь одно – спать.

Наташа Королева и Игорь Николаев Фото: uznayvse.ru

К слову, когда Королева выходила замуж во второй раз – за танцора Сергея Глушко (Тарзана) – сценарий повторился.

Наташа Королева и Сергей Глушко Фото: uznayvse.ru

Никита Джигурда напугал жену

По словам самого Никиты Джигурды, его брачная ночь с первой женой Мариной Анисиной едва не закончилась нервным срывом его возлюбленной. Шоумен, оказавшись рядом с Анисиной, начал читать молитвы и мантры про себя и вслух. Его жена, которая не привыкла к такому поведению мужчин в кровати, была очень напугана.

Никита Джигурда и Марина Анисина Фото: Natalya Loginova/Globallook

"Она была с глазами, наполненными ужасом. Вижу: ну все, девка испугалась. Лежит и молчит", – комментировал шоумен.

Лариса Гузеева провела первую брачную ночь с подругой

Подруга Гузеевой и ее коллега по шоу "Давай поженимся!" Лариса Удовиченко вспомнила, как когда-то была свидетельницей на свадьбе Ларисы. По словам женщины, после торжества они приехали в гостиницу и "спали бочком на общей узкой кровати". Именно так прошла первая брачная ночь телеведущей. А когда утром за Ларисой пришел ее супруг – она заявила, что больше не хочет быть его женой. К слову, с кем произошло фиаско, звезда "Давай поженимся!" так и не уточнила.

Лариза Гузеева и Лариса Удовиченко Фото: vladtime.ru

"У меня есть фотография с твоей свадьбы, на которой я была свидетелем. Она длилась полчаса. Затем мы приехали ко мне в гостиницу. Мы спали на очень узкой кровати, вот так боком. А когда утром за тобой пришел муж, ты сказала мол: "Больше не хочу быть женой", – сообщила Удовиченко.

Отметим, что сразу после этого Лариса отправилась оформлять развод с новоиспеченным супругом.

От Константина Хабенского ускользнула жена

Актер Константин Хабенский пережил трагедию – его первая жена Анастасия скончалась от рака. С тех пор актер не слишком многословен. Хотя раньше с улыбкой говорил о личном – даже о первой брачной ночи с возлюбленной.

Константин Хабенский с женой Анастасией Фото: popcornnews.ru

Правда, по сути ее и не было, как и свадьбы. Расписалась пара 12 января, на следующий день после дня рождения Хабенского. И затем отправилась с друзьями праздновать в ночной клуб.

Константин Хабенский с женой Анастасией Фото: eg.ru

"Вдруг в какой-то момент моя жена исчезла. Я пошел ее разыскивать, а она, оказывается, пыталась найти меня. Так всю ночь мы друг друга искали, не имея возможности даже созвониться, потому что мой мобильный телефон остался у Насти. Только к утру нашлись. Вот такая у нас была первая брачная ночь", – вспоминал о конфузе Константин.

Первые брачные ночи Аллы Пугачевой

Примадонна о столь личном опыте, конечно, не говорит – за нее это делают бывшие мужья и знакомые. Например, художник и коллега артистки Игорь Гранковский, уверял, что в первую брачную ночь Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова – "тряслись стены". А провели они ее в особняке мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Алла Пугачева и Филлип Киркоров Фото: bonjourglamour.ru

"Филипп и Алла расписались 15 марта 1994 года в Петербурге. Из ЗАГСа они поехали в ресторан. Ну а дальше... Дальше было самое интересное. Первая брачная ночь молодоженов была в особняке Анатолия Собчака. Я тоже ночевал там. Стены тряслись, помню!" – поделился Гранковский.

Экс-возлюбленные исполнительницы делятся куда менее щекотливыми подробностями. Миколас Орбакас вспоминает, что, вопреки расхожим байкам, они с супругой даже деньги не считали – от усталости до "интересного" дело не дошло. А свадьба с Александром Стефановичем завершилась для Пугачевой на стуле – после гуляний ночь напролет Алла уснула у молодого мужа на плече.

Алла Пугачева и Миколас Орбакас Фото: cosmo.ru

Александр Стефанович и Алла Пугачева Фото: cosmo.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась подробностями интимной жизни с артистом.