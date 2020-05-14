Пугачева, Королева, Джигурда: как прошли первые брачные ночи российских звезд

Первая брачная ночь – особенное событие для молодоженов. И хочется, чтобы она прошла волшебно и незабываемо. Однако не всегда все получается так, как в голливудских кинофильмах.
О том, какие конфузы происходили с российскими знаменитостями в их первую брачную ночь – расскажет OBOZREVATEL
Мужья Наташи Королевой напились
Певица Наташа Королева дважды выходила замуж – но не может похвастаться романтикой в первую брачную ночь. Первый ее муж, композитор Игорь Николаев на банкете так "наотмечался", что в постели мог лишь одно – спать.
Наташа Королева и Игорь Николаев
Фото: uznayvse.ru
К слову, когда Королева выходила замуж во второй раз – за танцора Сергея Глушко (Тарзана) – сценарий повторился.
Наташа Королева и Сергей Глушко
Фото: uznayvse.ru
Никита Джигурда напугал жену
По словам самого Никиты Джигурды, его брачная ночь с первой женой Мариной Анисиной едва не закончилась нервным срывом его возлюбленной. Шоумен, оказавшись рядом с Анисиной, начал читать молитвы и мантры про себя и вслух. Его жена, которая не привыкла к такому поведению мужчин в кровати, была очень напугана.
Никита Джигурда и Марина Анисина
Фото: Natalya Loginova/Globallook
"Она была с глазами, наполненными ужасом. Вижу: ну все, девка испугалась. Лежит и молчит", – комментировал шоумен.
Лариса Гузеева провела первую брачную ночь с подругой
Подруга Гузеевой и ее коллега по шоу "Давай поженимся!" Лариса Удовиченко вспомнила, как когда-то была свидетельницей на свадьбе Ларисы. По словам женщины, после торжества они приехали в гостиницу и "спали бочком на общей узкой кровати". Именно так прошла первая брачная ночь телеведущей. А когда утром за Ларисой пришел ее супруг – она заявила, что больше не хочет быть его женой. К слову, с кем произошло фиаско, звезда "Давай поженимся!" так и не уточнила.
Лариза Гузеева и Лариса Удовиченко
Фото: vladtime.ru
"У меня есть фотография с твоей свадьбы, на которой я была свидетелем. Она длилась полчаса. Затем мы приехали ко мне в гостиницу. Мы спали на очень узкой кровати, вот так боком. А когда утром за тобой пришел муж, ты сказала мол: "Больше не хочу быть женой", – сообщила Удовиченко.
Отметим, что сразу после этого Лариса отправилась оформлять развод с новоиспеченным супругом.
От Константина Хабенского ускользнула жена
Актер Константин Хабенский пережил трагедию – его первая жена Анастасия скончалась от рака. С тех пор актер не слишком многословен. Хотя раньше с улыбкой говорил о личном – даже о первой брачной ночи с возлюбленной.
Константин Хабенский с женой Анастасией
Фото: popcornnews.ru
Правда, по сути ее и не было, как и свадьбы. Расписалась пара 12 января, на следующий день после дня рождения Хабенского. И затем отправилась с друзьями праздновать в ночной клуб.
Константин Хабенский с женой Анастасией
Фото: eg.ru
"Вдруг в какой-то момент моя жена исчезла. Я пошел ее разыскивать, а она, оказывается, пыталась найти меня. Так всю ночь мы друг друга искали, не имея возможности даже созвониться, потому что мой мобильный телефон остался у Насти. Только к утру нашлись. Вот такая у нас была первая брачная ночь", – вспоминал о конфузе Константин.
Первые брачные ночи Аллы Пугачевой
Примадонна о столь личном опыте, конечно, не говорит – за нее это делают бывшие мужья и знакомые. Например, художник и коллега артистки Игорь Гранковский, уверял, что в первую брачную ночь Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова – "тряслись стены". А провели они ее в особняке мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
Алла Пугачева и Филлип Киркоров
Фото: bonjourglamour.ru
"Филипп и Алла расписались 15 марта 1994 года в Петербурге. Из ЗАГСа они поехали в ресторан. Ну а дальше... Дальше было самое интересное. Первая брачная ночь молодоженов была в особняке Анатолия Собчака. Я тоже ночевал там. Стены тряслись, помню!" – поделился Гранковский.
Экс-возлюбленные исполнительницы делятся куда менее щекотливыми подробностями. Миколас Орбакас вспоминает, что, вопреки расхожим байкам, они с супругой даже деньги не считали – от усталости до "интересного" дело не дошло. А свадьба с Александром Стефановичем завершилась для Пугачевой на стуле – после гуляний ночь напролет Алла уснула у молодого мужа на плече.
Алла Пугачева и Миколас Орбакас
Фото: cosmo.ru
Александр Стефанович и Алла Пугачева
Фото: cosmo.ru
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