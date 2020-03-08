Пугачева из-за болезни вдруг отменила празднование 8 марта

Российская певица Алла Пугачева внезапно отменила "праздник весны" из-за болезни. До этого, артистка на протяжении 52 лет в первое воскресенье весны выходила на улицу и дарила прохожим желтые цветы.

По словам звезды, продолжить ее дело может любой желающий, пишет "СтарХит".

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"Этот праздник всегда для меня особенный. Настроение у меня отличное, но приболела. Это не коронавирус. Продолжайте мою традицию. Разрешайте весну. Дарите радость людям. Светить всегда, светить везде — вот лозунг мой и солнца", — поделилась певица.

Утро

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети всплыло фото Аллы Пугачевой до пластики. Архивной фотографией поделилась певица Кристина Орбакайте.

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