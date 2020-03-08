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8 марта • обновлено в 12:56
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Пугачева из-за болезни вдруг отменила празднование 8 марта

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Российская певица Алла Пугачева внезапно отменила "праздник весны" из-за болезни. До этого, артистка на протяжении 52 лет в первое воскресенье весны выходила на улицу и дарила прохожим желтые цветы.

По словам звезды, продолжить ее дело может любой желающий, пишет "СтарХит".

Пугачева из-за болезни вдруг отменила празднование 8 марта

Документы и факты

"Этот праздник всегда для меня особенный. Настроение у меня отличное, но приболела. Это не коронавирус. Продолжайте мою традицию. Разрешайте весну. Дарите радость людям. Светить всегда, светить везде — вот лозунг мой и солнца", — поделилась певица.

Пугачева из-за болезни вдруг отменила празднование 8 марта

Утро

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети всплыло фото Аллы Пугачевой до пластики. Архивной фотографией поделилась певица Кристина Орбакайте.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Алла Пугачева
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Бабка барахтается еще
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Гоша Злой
Гоша Злой
бедняжка, хреново выглядит....
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