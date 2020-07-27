Пугачева и Орбакайте поразили сеть свежим фото: что удивило фанатов

Российские певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте показали в сети свежий совместный снимок, который спровоцировал ажиотаж в сети.

Так, звездные мать и дочь показали, как проводят выходные вместе – дочь примадонны, которая последние несколько лет проживает в США, прилетела навестить родных в Россию. Фото опубликовала Орбакайте на личной странице в Instagram.

"Желаем вам теплого и семейного дня! Будьте здоровы и счастливы", – написала дочка Пугачевой.

Алла Пугачева и Кристина Обакайте Instagram Кристины Орбакайте

Многие фанаты были поражены внешним сходством певиц. Они отметили, что с возрастом Кристина все больше становится похожей на свою знаменитую мать.

"Как вы похожи! Куколки", – похвалили звезд поклонники.

"Дамы без возраста, обе. Просто очаровашки!" – добавили другие.

Instagram Кристины Орбакайте

Instagram Кристины Орбакайте

Instagram Кристины Орбакайте

Instagram Кристины Орбакайте

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее концертный организатор Евгений Морозов рассказал, какой максимальный гонорар получила Алла Пугачева за выступление на корпоративе. Он уточнил, что это стало рекордной суммой в истории российского шоу-бизнеса.