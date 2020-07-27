Пугачева и Орбакайте поразили сеть свежим фото: что удивило фанатов
Российские певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте показали в сети свежий совместный снимок, который спровоцировал ажиотаж в сети.
Так, звездные мать и дочь показали, как проводят выходные вместе – дочь примадонны, которая последние несколько лет проживает в США, прилетела навестить родных в Россию. Фото опубликовала Орбакайте на личной странице в Instagram.
"Желаем вам теплого и семейного дня! Будьте здоровы и счастливы", – написала дочка Пугачевой.
Многие фанаты были поражены внешним сходством певиц. Они отметили, что с возрастом Кристина все больше становится похожей на свою знаменитую мать.
"Как вы похожи! Куколки", – похвалили звезд поклонники.
"Дамы без возраста, обе. Просто очаровашки!" – добавили другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее концертный организатор Евгений Морозов рассказал, какой максимальный гонорар получила Алла Пугачева за выступление на корпоративе. Он уточнил, что это стало рекордной суммой в истории российского шоу-бизнеса.