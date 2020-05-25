Пугачева и Галкин удивили неожиданным занятием на карантине
Российская певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин занялись сельским хозяйством на самоизоляции.
Об этом сообщается в программе "Ты не поверишь" на телеканале НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По словам Галкина, на участке возле их замка Пугачева решила установить теплицы. Там растут помидоры, сладкий перец, морковка и редиска. А сам телеведущий сделал на участке яблоневый сад, ведь, как сообщается, у примадонны с яблонями связаны теплые воспоминаниями.
"Самое яркое дачное воспоминание – это высокая трава, я сижу маленькая, а на меня катятся огромные яблоки. Это было в Яблочный Спас. Уронили ведро, а мне казалось, что на меня вот эти все яблоки огромные катятся. Если не спится мне, то я сразу туда – в детство и на дачу!", – говорит певица.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин вызвал ажиотаж в сети видео из семейного архива.